Орловских чиновников застрахуют на случай гибели или увечий

Страховать жизнь и здоровье служащих будут по новым правилам.

Губернатор внес на рассмотрение депутатов Орловского облсовета инициативу о внесении изменений в Закон «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих Орловской области». Региональные парламентарии уже изучили его в первом чтении. Проектом закона предлагается изменить круг лиц, являющихся выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию, а также конкретизировать случаи и размеры выплат при получении государственными гражданскими служащими Орловской области травм или увечий.

«На сегодняшний день нормы о выплатах в случае получения государственным гражданским служащим Орловской области увечья или травмы не содержат конкретных условий выплаты и дифференциации размеров в зависимости от длительности утраты трудоспособности, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Такое правовое регулирование, с одной стороны, создает предпосылки для злоупотреблений правом со стороны государственных гражданских служащих Орловской области, с другой – предпосылки для негативной реакции тех государственных гражданских служащих Орловской области, которые получили серьезные травмы или увечья и утратили трудоспособность на длительный срок».

Для предупреждения указанных негативных последствий при правоприменении в региональный закон и планируется внести изменения. В нем появятся нормы, фактически дублирующие положения Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Этом законом, в частности, установлен круг членов семьи, имеющих право на получение единовременного поощрения при награждении государственными наградами РФ или поощрении президентом и правительством РФ в случае смерти или гибели государственного гражданского служащего Российской Федерации.

Иными словами, региональные чиновники получат такие же страховые гарантии, как и их федеральные коллеги. Тем самым в Орловской области будет применен единый подход к «правовому регулированию правоотношений, имеющих одинаковую правовую природу». Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию, помимо самих чиновников, в Орловской области станут супруги (брак должен быть официально зарегистрирован на день гибели или смерти чиновника) и родители чиновников, а также лица, находившиеся на иждивении чиновников.

ИА “Орелград”