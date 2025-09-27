«Единая Россия» пригласила гражданских активистов к участию в политике

Партия активно содействует укреплению институтов гражданского общества в стране

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на масштабном форуме в Москве подчеркнул, что партия всегда готова содействовать в реализации востребованных гражданами идей. По его словам, ЕР приветствует участие гражданских активистов в политике и приглашает их в свои ряды. Для многих общественников это становится хорошим политическим стартом.

— Нас объединяет общность цели. Это — суверенное развитие страны и гражданского общества. Благополучие наших соотечественников. Наша Победа в специальной военной операции. Объединив усилия, мы быстрее достигнем этих масштабных целей, — добавил Владимир Якушев.

Форум поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР состоялся 26 сентября в учебно-образовательном кластере «Ломоносов». Участниками пленарных заседаний, тематических секций и дискуссий стали более двух тысяч представителей некоммерческого сектора и гражданского общества. Они могли присоединиться к мероприятию как онлайн, так и очно. Озвученные участниками предложения включили в принятую по итогам события резолюцию.

Партия планирует и дальше активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в стране, сказал в приветственном слове гостям председатель ЕР Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что форум придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям, и поблагодарил представителей НКО за стремление помогать людям.

— Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект «Университет HKO», проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов, — рассказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, во время своего выступления вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пригласила сторонников ЕР принять активное участие в акции Минута молчания, которая проходит ежегодно в День памяти и скорби по инициативе «Единой России». А 22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня вторжения войск фашистской Германии на территорию СССР.

– Эта минута молчания соединяет нас с поколением, которое в 1941 году узнало о том, что на страну совершено вероломное нападение. Сегодня она является и оберегом для современной России, подтверждением того, что наши бойцы, участники специальной военной операции, воюя с неонацизмом, по-прежнему защищают мир, добро и справедливость, – подчеркнула Ирина Яровая.

ИА “Орелград”