Залегощенский ФАП взяли на особый контроль

После проведенной проверки началась «работа над ошибками».

Залегощенская ЦРБ отреагировала на представление, внесенное в адрес ее главврача Контрольно-счетной палатой Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы проверили расходование бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов. Работы финансировались в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2024 году в Залегощенском районе в селе Красное был возведен ФАП. Проверка показала, что без нарушений не обошлось.

Так, КСП в своем отчете, представленном ранее в Орловском облсовете народных депутатов, указала, что Залегощенская ЦРБ использовала для обоснования начальной максимальной цены контракта сведения от «поставщика, не осуществляющего поставки идентичных или однородных товаров (работ)». Следующее нарушение было допущено на стадии электронного аукциона, когда конкурсная комиссия необоснованно, по мнению КСП, признала ряд поступивших заявок соответствующими требованиям извещения о закупке.

В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта, заключенного ЦРБ с индивидуальным предпринимателем, больница приняла «товар не соответствующего условиям заключенного контракта качества». Характеристики товара, определенные контрактом, не соответствуют характеристикам, указанным в паспорте на объект, уточнили аудиторы. Кроме того, срок сдачи ФАПа в эксплуатацию был нарушен подрядчиком на 91 календарный день. А сам ФАП не вписался в свод строительных правил и санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий.

По информации КСП, во исполнение выданного ЦРБ предписания уже принят ряд мер. Так, в больнице усилили контроль за процессом мониторинга цен, определением начальной максимальной цены контракта и процессом рассмотрения заявок участников закупок. Кроме того, в учреждении издан приказ о контроле качества поставленной быстровозводимой модульной конструкции, то есть ФАПа, в ходе ее дальнейшей эксплуатации.

В адрес поставщика направлена претензия об устранении недостатков, допущенных при исполнении контракта на закупку быстровозводимой модульной конструкции. Сообщается также, что в больнице «обеспечено соблюдение должностными лицами учреждения требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, оформлению первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства».

ИА «Орелград»