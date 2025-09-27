Во Мценске приватизируют автобус для перевозки детей

Решение приняли депутаты Мценского городского Совета.

Мценский горсовет народных депутатов по инициативе городской администрации внес изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Он был дополнен несколькими объектами. Так, в план приватизации вошли автомобильные весы, трансформаторная подстанция, производственное здание с щитовой и битумоплавильным отделением, стоянка транспорта общего пользования, вагон-гардероб, вагон-общежитие, хозблок, трактор марки «Беларус», универсальный погрузчик и автобус специальный для перевозки детей.

Все перечисленное муниципальное имущество не будет пущено с молотка. Наоборот, планом предусмотрено его внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Коммунальщик», которое недавно сменило свой юридический статус в рамках приватизации. Раньше это предприятие было унитарным муниципальным. Перечисленное имущество в рамках программы приватизации будет внесено в его уставный капитал в течение 2025-2026 годов.

Тем временем на рассмотрение Орловского окружного Совета народных депутатов поступило обращение главы Орловского муниципального округа Александра Черных о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества. Последнее чиновники предлагают продать не просто для пополнения местной казны. В качестве причины приватизации указано, что это – излишнее и неиспользуемое имущество. В целом план приватизации предлагается дополнить шестью объектами недвижимости, причем довольно любопытными.

Так, с молотка окружные власти предлагают пустить спортивный зал основной общеобразовательной школы, расположенной в селе Маслово. В документации указано, что он был построен в 1952 году. Пустить его с молотка предполагается вместе с котельной и земельным участком. И по данному лоту, и по всем остальным лотам цена продажи будет установлена непосредственно перед торгами, после проведения независимой рыночной оценки стоимости имущества.

В список объектов для приватизации предполагается включить пожарное депо в деревне Становое, некий объект капитального строительства, возведенный в 1989 году на территории Платоновского сельского поселения, два помещения в деревне Моховица, а также районный Дом культуры 1948 года постройки, расположенный в Орле на улице Андрианова. Последний пустят с молотка вместе с находящимся под ним земельным участком.

ИА «Орелград»