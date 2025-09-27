Куряне взяли контракт на ремонт орловской школы

27.9.2025 | 10:01 Новости, Строительство

Всего открытый конкурс в электронной форме привлек трех участников.

Фото: https://vk.com/kbkbeton

Отдел общего образования администрации Мценского района 25 сентября заключил контракт на проведение капремонта здания МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа». Победителем отбора признано ООО «Курская бетонная компания». Цена контракта – 105 миллионов рублей. Размер аванса – 11%. Срок исполнения контракта – 8 июля 2027 года. К работам подрядчик должен приступить с января 2026, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «КБК» зарегистрировано в Курске в 2016 году. Генеральный директор и учредитель – Чаркин Андрей Николаевич (также руководит ООО СЗ «КБК»). Численность персонала – до 100 человек. На странице компании в соцсетях указано, что заняты производством бетона и фундаментных блоков на собственном заводе, доставкой ЖБИ и прочего до объектов, общестроительными работами, сварочными. Кроме того, предоставляют в аренду технику.

