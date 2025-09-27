Куряне взяли контракт на ремонт орловской школы

Всего открытый конкурс в электронной форме привлек трех участников.

Отдел общего образования администрации Мценского района 25 сентября заключил контракт на проведение капремонта здания МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа». Победителем отбора признано ООО «Курская бетонная компания». Цена контракта – 105 миллионов рублей. Размер аванса – 11%. Срок исполнения контракта – 8 июля 2027 года. К работам подрядчик должен приступить с января 2026, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «КБК» зарегистрировано в Курске в 2016 году. Генеральный директор и учредитель – Чаркин Андрей Николаевич (также руководит ООО СЗ «КБК»). Численность персонала – до 100 человек. На странице компании в соцсетях указано, что заняты производством бетона и фундаментных блоков на собственном заводе, доставкой ЖБИ и прочего до объектов, общестроительными работами, сварочными. Кроме того, предоставляют в аренду технику.

