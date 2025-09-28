Дороги Мценска начали готовить к зиме

К 1 ноября 2025 года планируется заготовить 3900 тонн песко-соляной смеси.

Администрация города Мценска отчиталась перед депутатами горсовета о ходе подготовки к предстоящей зиме. В частности, полным ходом идет подготовка к зимнему содержанию улично-дорожной сети. По данным городских властей, всего на территории райцентра насчитывается 125,44 километра дорог. Все они включаются в муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети. В настоящее время за содержание дорог на территории города отвечает АО «Коммунальщик».

«К 1 ноября 2025 года планируется заготовить 3900 тонн песко-соляной смеси, – говорится в отчете мценских властей. – Для уборки покрытий автомобильных дорог, мостов и путепроводов, площадей с асфальтовым покрытием, тротуаров и автобусных остановочных площадок города Мценска используется 14 единиц спецтехники. Поставка горюче-смазочных материалов осуществляется на основании договора».

В рамках подготовки дорог к зимнему периоду за счет средств Дорожного фонда Орловской области был проведен капитальный ремонт моста через суходол по улицам Рева, Комсомольская (от улицы Мира до улицы Промышленная), Протасовская и Заречная. Также завершены работы на улице Зарощенская.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы на «объектах 2026 года», а именно: на улице Мира (от улицы Орловская и улицы Болховская до улицы Советская) уже выполнены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонного покрытия; на улице Гагарина (от переулка 2-й Безымянный до дома № 74 по улице Гагарина) ведутся работы по фрезерованию.

Ранее администрация Мценска актуализировала объемы финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025-2027 годы». Всего по муниципальной программе предусмотрено финансирование в объеме 534,43 миллиона рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 22,33 миллиона рублей, средства областного бюджета – 512,1 миллиона рублей. Если в 2025 году область выделит Мценску на ремонт и содержание дорог 132,1 миллиона рублей, то в 2026 и 2027 годах – по 190 миллионов рублей.

