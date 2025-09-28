Орловец похитил комплекс фотофиксации нарушений ПДД

Дело о необычной краже рассмотрел суд в Ливнах.

Ливенский районный суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Местный житель обвинялся в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества. Примечательны обстоятельства, при которых было совершено это преступление. Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел в апреле 2025 года. Около 17 часов вечера подсудимый находился автомобильной дороги федерального значения Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов».

Он обратил внимание на то, что на обочине стоит работающий в автоматическом режиме передвижной многоцелевой комплекс фотофиксации нарушений ПДД «СКАТ-П». Прибор принадлежит казенному учреждению Орловской области «Орелтранссигнал». Работал он при помощи аккумуляторной батареи. Комплекс снабжен автоматическим измерителем скорости. Неподалеку от него дежурил техник «Орелтранссигнала», однако его присутствие грабителю не помешало.

Несмотря на крики и предупреждения техника, подсудимый открутил кабель маршрутизатора, соединяющий комплекс фотофиксации с аккумуляторным боксом. Взяв за ручку для переноски аккумуляторный бокс, он с места преступления скрылся. В суде было подсчитано, что своими преступными действиями похититель причинил «Орелтранссигналу» материальный ущерб на общую сумму 47 649 рублей. Впоследствии похищенным имуществом злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, правда, в приговоре не указано, как именно.

Органом предварительного следствия действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), поскольку хищение произошло на глазах у техника. Впрочем, для грабителя история закончилась относительно благополучно. Представитель потерпевшей организации уже в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон.

Последний согласился на прекращение в отношении него уголовного дела по нереабилитирирующему основанию и заявил, что он полностью загладил причиненный преступлением вред. При таких обстоятельствах суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. К слову, по данным УМВД, за семь месяцев текущего года орловскими сотрудниками полиции с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений было выявлено 292 862 административных нарушения в области безопасности дорожного движения.

ИА “Орелград”