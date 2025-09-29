Орловцы передали на СВО 750 тысяч литров воды

Также бойцам отправили пять тысяч окопных свечей.

Масштабный груз сформировали волонтёрские группы «Сила Топтыгина» и «Глазуновка зов». Воду передали в зону специальной военной операции через «Общероссийский народный фронт». Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

«750 000 литров чистейшей питьевой воды. Жизненно важная помощь!» – отметили в организации.

Окопные свечи изготовили силами волонтёров группы «Дмитровск 57». Они сделают быт защитников Отечества светлее и теплее.

«Каждая капля воды и каждый огонек свечи – это наша благодарность и уверенность в Победе над врагом!» – подчеркнули в ОНФ.

