Орловцы передали на СВО 750 тысяч литров воды

Также бойцам отправили пять тысяч окопных свечей.
Масштабный груз сформировали волонтёрские группы «Сила Топтыгина» и «Глазуновка зов». Воду передали в зону специальной военной операции через «Общероссийский народный фронт». Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.
«750 000 литров чистейшей питьевой воды. Жизненно важная помощь!» – отметили в организации.
Окопные свечи изготовили силами волонтёров группы «Дмитровск 57». Они сделают быт защитников Отечества светлее и теплее.
«Каждая капля воды и каждый огонек свечи – это наша благодарность и уверенность в Победе над врагом!» – подчеркнули в ОНФ.
ИА «Орелград»