В Орловской области усилят борьбу с онкологией

Планируется увеличить продолжительность жизни таких пациентов.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как следует из документа, исполнение ее мероприятий позволит повысить к 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний. К тому же году планируется увеличить на 7 процентов количество пациентов со злокачественными заболеваниями, живущих более 5 лет.

В рамках мониторинга общественно значимого показателя предусмотрено увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на первой стадии, до 56,7 процента от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций; увеличение доли орловцев, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, до 68,6 процента.

Также целевыми индикаторами программы предусмотрено снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (люди, которые умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) до 16,8 процента и увеличение доли орловцев, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, до 90 процентов из числа онкологических больных, завершивших лечение.

Программой также предусмотрено совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. К 2030 году количество таковых должно увеличиться в 1,5 раза. Профилактика профессионального рака и снижение онкологической заболеваемости населения с профосмотрами должна охватить не менее 85 процентов работников так называемых канцерогеноопасных организаций. Предусмотрено расширение перечня исследований программы диспансеризации за счет увеличения возрастного диапазона, формирование групп риска развития злокачественных новообразований.

«В Орловской области, как и в Российской Федерации, на протяжении последних 10 лет отмечается неуклонный рост числа злокачественных новообразований (ЗНО), – говорится в обновленном паспорте региональной программы. – В 2024 году в Орловской области впервые выявлен 3861 случай ЗНО, «грубый» показатель заболеваемости ЗНО на 100 000 населения области составил 557,6 (в том числе 1798 и 2063 у пациентов мужского и женского пола соответственно). Рост данного показателя по сравнению с 2015 годом составил 3,2 процента».

ИА «Орелград»