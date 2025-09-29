Орловские дети не будут отдыхать на Черном и Азовском морях?

Областные власти скорректировали правила оздоровления детей.

Из постановления правительства Орловской области исключены положения, согласно которым за счет средств областного бюджета бесплатно предоставлялись услуги по отдыху и оздоровлению отдельных категорий детей в специализированных организациях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели обзор новелл в региональном законодательстве.

Такие поправки внесены в постановление правительства региона «О реализации отдельных положений Закона от 5 февраля 2010 года N 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области». Также аналитики сообщают, что к числу сведений для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Орловской области дополнительно отнесены копии программы воспитательной работы и календарного плана воспитательной работы с описанием конкретных мероприятий по дням с учетом смен и возрастных групп детей.

Таким образом, после корректировки постановления за счет средств областного бюджета бесплатно предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению отдельных категорий детей: в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, детских лагерях палаточного типа; в дневных лагерях, организованных государственными образовательными организациями Орловской области, находящимися в ведении департамента образования, а также государственными учреждениями Орловской области спортивной направленности, находящимися в ведении департамента физической культуры и спорта.

По данным пресс-службы губернатора, в 2025 году на организацию детской оздоровительной кампании в Орловской области было выделено 274 миллиона рублей. В том числе 34,2 миллиона рублей было выделено на обновление материально-технической базы и инфраструктуры детских оздоровительных учреждений. В 2025 году был значительно увеличен объем финансирования по сравнению с 2024 годом в ряде муниципальных образований региона, особенно в Глазуновском, Кромском, Свердловском, Троснянском, Урицком и Хотынецком районах.

С начала года к работе в оздоровительных учреждениях региона было привлечено: 2032 педагогических работника, 119 вожатых и 224 медицинских работника. Особое внимание уделялось проверкам в рамках обеспечения безопасности детского отдыха. Кроме того, в регионе в период летних каникул проводились мероприятия по профилактике детского травматизма, в том числе Дни безопасности, по пропаганде здорового образа жизни. Использовались и другие формы работы, «способствующие развитию навыков безопасности в быту и на природе».

ИА “Орелград”