Число уголовных дел на пьяных водителей выросло до 86

Многие из фигурантов таких дел лишились автомобилей.

В Орловской области за восемь месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей было совершено 47 дорожно-транспортных происшествий. Только в минувшем августе произошло четыре таких инцидента. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 715 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (в августе 2025 года – 98). За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 86 уголовных дел, из них 10 – в августе.

Такие дела достаточно регулярно рассматривают суды. Так, по данным УМВД России по Орловской области, за семь месяцев текущего года, с учетом преступлений прошлых лет, к ответственности по статье 264,1 Уголовного кодекса Российской Федерации было привлечено 87 человек. Их наказали за повторную пьяную езду. На днях такой приговор вынес, например, Дмитровский районный суд. Причем фигурант этого уголовного дела ранее уже привлекался к уголовной же ответственности за аналогичное преступление.

Поэтому дело на него завели по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Кроме того, из его заработной платы в доход государства будет удерживаться 10 процентов. Также «вечно» нетрезвого водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца.

«При назначении наказания суд учел, что виновный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также пенсионный возраст. Транспортное средство – автомобиль «ВАЗ-212182», которым гражданин управлял в состоянии алкогольного опьянения, был конфискован и обращен в доход государства. Приговор вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Дмитровского районного суда.

