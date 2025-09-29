Ночная атака на Орловщину обошлась без пострадавших

Также орловский губернатор сообщил об отсутствии повреждений.

По словам Андрея Клычкова, над регионом сбили три беспилотника врага.

«Ночь выдалась непростой для Орловской области», – признал Андрей Клычков. Сигнал ракетной опасности звучал над нашим регионом около часа.

Губернатор указал, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и других ведомств. Также он напомнил о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов о работе ПВО, последствиях атак врага, местах дислокации сил и средств Министерства обороны и правоохранительных органов.

«Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – отметил Клычков.

ИА «Орелград»