Утверждены правила выплат за ранения и гибель участников СВО

Соответствующие приказы издал профильный региональный департамент.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил сразу два типовых административных регламента. Документы устанавливают порядок и стандарт предоставления государственных услуг, а именно назначения единовременной денежной выплаты тем орловцам, которые получили ранение, травму, увечье или контузию во время специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, эта дополнительная мера социальной поддержки регионального уровня предоставляется однократно в размере 500 тысяч рублей независимо от степени тяжести вреда, причиненного здоровью участника СВО. Второй регламент регулирует порядок единовременной выплаты семьям погибших участников СВО, размер которых составляет 1 миллион рублей.

Так, при ранении госуслуга предоставляется при условии постоянного проживания граждан на территории Орловской области на дату ранения (контузии, травмы, увечья). Заявление о предоставлении выплаты подается в течение 36 месяцев со дня получения ранения в ходе проведения специальной военной операции. Подать документы можно в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в бумажном виде при личном обращении в соцучреждение или МФЦ, по месту жительства или пребывания на территории Орловской области.

Для назначения выплаты необходимо представить справку, выданную военно-врачебной комиссией, медицинским учреждением либо военно-медицинской частью. Она должна подтвердить получение заявителем ранения в ходе проведения специальной военной операции. По собственной инициативе заявитель может также представить справку, выданную командиром воинской части, в которой он проходил службу. Можно также представить военный билет с записью, подтверждающей участие в СВО.

«Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации запроса о предоставлении государственной услуги и документов», – говорится в приказе департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. В случае гибели участника СВО порядок подачи документов аналогичен предыдущему. Только в роли заявителя выступают члены семьи погибшего героя.

Срок предоставления услуги – не более 30 календарных дней с даты регистрации запроса. Основаниями для отказа могут стать: представление заявителем недостоверных сведений, отсутствие факта постоянного проживания на территории Орловской области погибшего гражданина на дату его гибели. Подать заявление на выплату надо успеть в течение 24 месяца со дня гибели участника СВО.

ИА “Орелград”