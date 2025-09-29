В Орле цех производства колбас решили заменить выставкой-ярмаркой

Публичные слушания по переулку Пищевому назначены 24 сентября.

До 17 октября орловцы могут высказать пожелания и предложения по перераспределению городской земли. Обсуждаются изменения территории экс-производства колбас. В одном из корпусов (напротив ЖК «Подсолнух») уже давно открыты магазины. Видимо, теперь в оборот решили ввести землю за ним, в сторону Оки. Заказчиком проекта выступило АО «Наномед».

Предлагается снятие с государственного кадастрового учета земельного участка с условным номером 57:25:0020602:26; перераспределение земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020602:246 с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Общая площадь образуемого участка будет 11 374 кв. м. Земля находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). Вид разрешенного использования – выставочно-ярмарочная деятельность.

Очная встреча для обсуждения назначена на 9 октября. Она состоится в градостроительном зале администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16:15.

ИА “Орелград”