Орловцы отдали в федеральный бюджет 7,7 миллиарда рублей

В регионе подсчитали налоговые сборы за четыре месяца.

По итогам января-апреля 2026 года в консолидированный бюджет Орловской области поступило порядка 22,5 миллиарда рублей налоговых платежей. Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, это на 2,1 миллиарда рублей, или на 10,1 процента больше, чем было собрано за аналогичный период 2025 года.

Положительная динамика отмечена по поступлениям как в федеральный, так и в территориальный бюджеты. Так, в федеральную казну за отчетный период времени было направлено 7,7 миллиарда рублей. Причем рост сборов составил 23,8 процента по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В территориальный бюджет за четыре месяца было собрано около 14,8 миллиарда рублей, что на 4,1 процента превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Из этой суммы в областной бюджет поступило более 12 миллиарда рублей, а прирост показателя по отношению к прошлому году составил 4,2 процента. Кроме того, налоговая служба является главным администратором доходов государственных внебюджетных фондов. И в этом качестве она собрала на территории региона за четыре месяца около 12,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это в 1,5 раза, или на 4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Ранее в УФНС России по Орловской области под председательством руководителя управления Ирины Емельяновой состоялась расширенная коллегия, на которой были озвучены итоги работы налоговых органов. Сообщалось, что в 2025 году налоговые поступления в бюджетную систему Орловской области превысили 64,9 миллиарда рублей, что на 6,9 процента, или на 4,2 миллиарда рублей больше, чем было в 2024 году. Ключевым источником доходов консолидированного бюджета региона остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), на долю которого пришлось более 46 процентов всех налоговых поступлений.

В 2025 году в региональный бюджет поступило около 21,6 миллиарда рублей НДФЛ, или на 6 процентов больше по отношению к уровню 2024 года. Стабильный доход обеспечивают и имущественные налоги. Так, по итогам 2025 года их поступления превысили 5 миллиардов рублей, увеличившись на 10,9 процента по сравнению с 2024 годом. В первом квартале 2026 года имущественные налоги пополнили казну на 935,1 миллиона рублей, а прирост показателя составил 4,5 процента к январю-марту 2025 года.

ИА “Орелград”