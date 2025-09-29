Изменены условия выплат для детей, страдающих фенилкетонурией

Поправки внесены в правительственное постановление, изданное три месяца назад.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 19 июня 2025 года № 424 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, страдающих фенилкетонурией, и ее размерах». Об этом сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели обзор новелл в региональном законодательстве.

Одно из новшеств гласит: в случае предоставления заявителем документов с заведомо неверными сведениями Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств направляет получателю выплаты требование о возврате средств ежемесячной денежной выплаты, в котором указывается порядок их возврата.

«Средства денежной выплаты подлежат возврату в областной бюджет в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения лицом соответствующего требования, – уточнили аналитики. – Также установлено, что с 1 января 2026 года ежемесячная денежная выплата назначается с месяца возникновения права на ее получение, но не ранее наступления финансового года, в котором последовало обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты».

Фенилкетонурия — это нарушение обмена аминокислот, при котором организм не может расщеплять фенилаланин, поступающий вместе с белковой пищей. Из-за такого дисбаланса в теле накапливаются опасные соединения, способные отравлять нервную систему, в том числе и ткани головного мозга. Без лечения фенилкетонурия может привести к тяжелой умственной отсталости, эпилептическим припадкам и другим неврологическим нарушениям.

Как уже писал «Орелград», условием предоставления ежемесячной денежной выплаты является соответствие заявителя требованиям Закона Орловской области от 4 марта 2025 года № 3174-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, страдающих фенилкетонурией». Она выплачивается в следующих размерах: семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте до 6 лет включительно, страдающих фенилкетонурией, – 8881 рубль на каждого несовершеннолетнего ребенка, страдающего фенилкетонурией; на детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно – 13 454 рубля; на детей в возрасте от 12 до 18 лет – 15 238 рублей.

Для получения ежемесячной денежной выплаты заявитель или представитель заявителя по доверенности обращается с заявлением, составленным по типовой форме, в филиал казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» по месту проживания или пребывания на территории Орловской области.

ИА “Орелград”