В Орле из-за «Титаника» перекрыли бульвар Победы

В мэрии причиной назвали «завершение работ».
Движение транспорта перекрыто на участке между домом №10, корпус 2, и улицей Лескова. Причём — до конца текущего года.
Водителям предлагают альтернативный маршрут объезда — через бульвар Победы, улицы Сурена Шаумяна и Полесскую. «Рассчитываем на ваше понимание», – добавили в Администрации Орла.
Причиной ограничений является «проведение работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы».
ИА «Орелград»