В Орле из-за «Титаника» перекрыли бульвар Победы

30.9.2025 | 10:40 Медицина, Новости, Строительство

В мэрии причиной назвали «завершение работ».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Движение транспорта перекрыто на участке между домом №10, корпус 2, и улицей Лескова. Причём — до конца текущего года.

Водителям предлагают альтернативный маршрут объезда — через бульвар Победы, улицы Сурена Шаумяна и Полесскую. «Рассчитываем на ваше понимание», – добавили в Администрации Орла.

Причиной ограничений является «проведение работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы».

