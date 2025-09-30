В Орле из-за «Титаника» перекрыли бульвар Победы

В мэрии причиной назвали «завершение работ».

Движение транспорта перекрыто на участке между домом №10, корпус 2, и улицей Лескова. Причём — до конца текущего года.

Водителям предлагают альтернативный маршрут объезда — через бульвар Победы, улицы Сурена Шаумяна и Полесскую. «Рассчитываем на ваше понимание», – добавили в Администрации Орла.

Причиной ограничений является «проведение работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы».

ИА «Орелград»