В центре Орла от огня пострадали три строения

Пожар произошёл накануне вечером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в 19 часов 45 минут. ЧП произошло на улице Автовокзальной. Здесь горели две хозяйственные постройки, а также одно строение, которое не эксплуатировалось.

Пожарные, прибыв на вызов, увидели уже открытое пламя. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате сгорела только кровля одной из построек. Пожарные не дали огню распространиться дальше. ЧП обошлось и без пострадавших.

Причины возгорания ещё предстоит определить.

На месте работали девять сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

Также накануне утром в Орле в ГСК «Железнодорожник» горел один из гаражей. Это ЧП тоже ликвидировали оперативно. Огонь не распространился на соседние постройки.

ИА «Орелград»