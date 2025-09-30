В центре Орла от огня пострадали три строения

30.9.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Пожар произошёл накануне вечером.

vk.com/gu_mchs_orel

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил в 19 часов 45 минут. ЧП произошло на улице Автовокзальной. Здесь горели две хозяйственные постройки, а также одно строение, которое не эксплуатировалось.

Пожарные, прибыв на вызов, увидели уже открытое пламя. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате сгорела только кровля одной из построек. Пожарные не дали огню распространиться дальше. ЧП обошлось и без пострадавших.

Причины возгорания ещё предстоит определить.

На месте работали девять сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

Также накануне утром в Орле в ГСК «Железнодорожник» горел один из гаражей. Это ЧП тоже ликвидировали оперативно. Огонь не распространился на соседние постройки.

vk.com/gu_mchs_orel

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования