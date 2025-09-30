В Орле примерно в 30 зданиях пропала горячая вода

30.9.2025 | 10:20 ЖКХ, Новости

Среди них — два детских сада и одна школа.

ИА “Орелград”

Об отключении предупредило АО «Орёлгортеплоэнерго». Оно продлится до 17 часов сегодняшнего дня.

Причиной являются работы по заполнению теплосети — в связи с переходом на зимний режим.

Все здания получают тепло от котельной, расположенной на улице Калинина. Это

  • детские сады №36 и №47,
  • школа №17,
  • дома по Васильевской, 119, 123, 127,
  • Достоевского, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 13, 15,
  • Калинина, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А, 8,
  • Карачевскому шоссе, 50,
  • Садовского, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
  • улице Циолковского, 3, и переулку Циолковского, 4.

Аналогичные работы ведутся по зданиям, расположенным на Солнцевской, 8 и 14, Тамбовской, 4 и 6, Черепичной, 18.

ИА «Орелград»


