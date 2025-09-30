Спецрежимы принесли в бюджет 117 миллионов рублей

Показатель прошлого года превышен более чем на 20 процентов.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 сентября 2025 года поступления от налогоплательщиков, применяющих спецрежимы, составили порядка 117 миллионов рублей, что почти на 28 миллионов рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. В ведомстве добавили, что в рамках контрольной работы орловские налоговики в этом году доначислили указанным плательщикам около 28 миллионов рублей налогов, или почти на 9 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

«Региональное управление налоговой службы напоминает, что в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя можно получить сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности как по своему бизнесу, так и по деятельности контрагентов, – сообщила также пресс-служба регионального Управления ФНС. – Таким образом, налогоплательщик может получить представление о том, на что обращает внимание налоговый орган, и скорректировать свою деятельность или отчетность, чтобы избежать доначислений».

Тем временем на заседании Общественного совета УФНС обсудили вопросы уплаты имущественных налогов. Как уже рассказывал «Орелград», с 15 сентября в Орловской области стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2024 год. Всего орловцам разошлют более 354 тысяч налоговых уведомлений, или на 11,3 процента больше, чем было разослано в прошлом году. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях превысил 1,7 миллиарда рублей и на 12,6 процента превзошел прошлогодний уровень. Уплатить исчисленный налог за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря 2025.

«Поступления по имущественным налогам играют важную роль в формировании региональных и местных бюджетов. Поэтому необходимо обеспечить эффективные сбор и контроль за исполнением обязанности по уплате налогов для обеспечения устойчивого развития региона», – заявила руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова.

ИА «Орелград»