Выставку в честь пожилых людей организуют в Орле

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина с 1 по 16 октября будет работать выставка «Возраст мудрости». Как пояснили организаторы, она приурочена к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Этот праздник появился в 1991 году, он был учрежден на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В той резолюции говорилось о стремительности старения населения мира и что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития общества. И эта тенденция никуда не исчезла.

По данным правительства Орловской области, например, численность местного населения старше трудоспособного возраста по состоянию на 1 января 2025 года составила 190,1 тысячи человек, или на 0,5 процента больше относительно соответствующей даты 2024 года. Удельный вес данной группы населения на начало 2025 года составил 27,7 процента общей численности населения региона против 27,3 процента годом ранее. Ожидаемая продолжительность жизни на территории Орловской области составила в 2023 году 71,13 года, что несколько ниже, чем в целом по Российской Федерации (73,1 года); в 2024 году она составила 71,46 года, в 2025 году – 71,78 лет.

В «Бунинке» напомнили, что в рамках празднования Международного дня пожилых людей во всех регионах нашей страны традиционно проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Библиотечные фонды также способны оказать помощь пожилым людям, ставящим своей целью активное долголетие, желающим сохранить в себе энергичность, и чувство полноты и качества жизни.

«Помощь эта заключается в предоставлении информации, которая нацелит читателей на работу над собой, на заботу о здоровье, подарит идеи творческого досуга, подскажет выходы из стрессовых ситуаций, – говорят в «Бунинке». – Экспозиция выставки представлена журналами: «Вопросы экономики», «Социальная работа», «Социологические исследования», «Клуб» и др., поднимающими вопросы достижения активного долголетия, социального обслуживания одиноких пожилых людей, вовлечения активных пенсионеров в волонтерскую деятельность, так называемое «серебряное волонтерство». Также на страницах этих изданий большое внимание уделяется проблемам функционирования домов для инвалидов и престарелых людей».

Тем временем Отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило о том, что с 2025 года в регионе введена автоматическая надбавка за уход всем пенсионерам старше 80 лет. Новшество затронуло более 24,5 тысячи пожилых орловцев. Начиная с текущего года данная надбавка индексируется, в настоящее время она составляет 1314 рублей. До 2025 года указанная выплата устанавливалась только на основании заявлений трудоспособного лица и пенсионера, который был согласен на осуществление за ним ухода. Доплата в размере 1200 рублей не индексировалась и устанавливалась ухаживающему лицу.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»