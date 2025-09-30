Штатное расписание санатория «Дубрава» привели в порядок

Руководство учреждения отреагировало на предписание КСП.

Штатное расписание бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Санаторий Дубрава» приведено в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых». Об этом сообщила региональная Контрольно-счетная палата. Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы ранее провели проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2023-2024 годах на реализацию региональной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

При проверке «Дубравы», а в проверяемый период санаторий еще являлся государственным унитарным предприятием, выяснилось, что медицинская реабилитация пациентов проводилась в нем в рамках одного отделения санаторно-курортного лечения и реабилитации. Аудиторы сочли это нарушением и выдали руководству санатория предписание. Требования КСП уже выполнены: в структуре бюджетного учреждения здравоохранения создано стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы, периферической нервной системы и костно-мышечной системы, а также стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями.

Также в рамках исполнения требований предписания КСП региональный департамент здравоохранения, Орловская областная клиническая больница и санаторий «Дубрава» усилили контроль за процессом мониторинга цен, определением начальной максимальной цены контрактов и за процессом рассмотрения заявок участников закупок. Дело в том, что аудиторы ранее выборочно изучили контракты, заключавшиеся медиками с поставщиками.

Оказалось, что при обосновании начальной цены контрактов использовались данные, которые не следовало принимать во внимание. При этом к участию в аукционах допускались поставщики, заявки которых, по мнению проверяющих, следовало отклонить. По итогам проверки медучреждения также начали приводить свои локальные нормативные правовые акты в соответствие с указанным выше приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В частности, в Орловской областной клинической больнице отделение патологии речи и нейрореабилитации переименовали в отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы.

ИА «Орелград»