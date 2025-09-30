Названа самая успешная отрасль орловской экономики

Непрерывный рост производства фиксируется лишь в металлургии.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в августе 2025 года выпуск промышленной продукции просел на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем произошло это после продемонстрированной стагнации месяцем ранее. В целом по итогам восьми месяцев текущего года региональный индекс промышленного производства продолжил снижение и составил всего 94,9 процента к уровню годичной давности, отмечают статистики.

«Непрерывный рост производства фиксируется лишь в металлургии (113,3 процента к августу 2024 года и 135,9 процента к январю-августу 2024 года), – следует из данных Орелстата. – Низкие темпы демонстрируют производства ряда товаров народного потребления: производство одежды (81,3 процента к уровню месяца и 89,1 процента к уровню периода предыдущего года), производство мебели (54,3 процента и 95,3 процента соответственно)».

Сокращение объемов производства в отчетном периоде времени продемонстрировали все сектора региональной экономики. Так, показатели в сфере добычи полезных ископаемых по сравнению с августом 2024 года составили 97,8 процента, по сравнению с январем-августом 2024 года – 91,7 процента. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индексы составили 86 и 93,1 процента соответственно, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений – 62 и 73 процента соответственно.

Не оправдывают пока возлагавшихся на них надежд и обрабатывающие производства, где индексы составили 92,4 и 96 процентов соответственно. Как подсчитали в Орелстате, в разбивке по основным видам обрабатывающих производств антилидером отчетного периода стало производство химических веществ и химических продуктов, где месячный показатель просел на 35,9 процента, а в целом по периоду – на 10,8 процента. «Резкое снижение объемов выпуска, на 33,8 процента к августу 2025 года, наблюдалось в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, что прервало положительную динамику по периоду текущего года (99,9 процента)», – добавили статистики.

