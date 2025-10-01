Орловцы все чаще пишут полиции электронные письма

Количество обращений граждан через сайт УМВД растет из года в год.

Вопрос организации работы с заявлениями и обращениями граждан в УМВД России по городу Орлу был рассмотрен на заседании Общественного совета при территориальном органе внутренних дел. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, перед собравшимися выступила начальник отдела делопроизводства и режима городского УМВД, майор внутренней службы Маргарита Донова.

«Она рассказала о нормативных документах, регламентирующих данную деятельность, о количестве поступивший за 8 месяцев текущего года обращений, отметив, что доля обращений, поступивших через официальный сайт МВД России (в электронной форме) растет из года в год. Также рассказала об осуществлении приемов граждан руководством территориального органа внутренних дел», – отметили в ведомственной пресс-службе.

В целом за 8 месяцев 2025 года на «телефон доверия» УМВД (41-38-56) было принято 1882 сообщения жителей города Орла и Орловской области, а на официальный сайт УМВД за тот же период времени поступило 2061 обращение. По всем обращениям организовано проведение проверок, по результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Информационный центр УМВД за отчетный период времени поступило 23 103 заявления о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости, в том числе через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) поступило 18 054 обращения, через МФЦ – 4 938 обращений. Всего таким заявителям было выдано 19 898 справок. В свою очередь региональное Управление по контролю за оборотом наркотиков выдало по запросам 142 заключения на 362 человек об отсутствии у работников непогашенной судимости.

«В рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде УВМ УМВД обработано 163 681 обращение в сфере миграции (через ЕПГУ – 27 690, через МФЦ – 52 969). Подразделениями Госавтоинспекции осуществлено 34 566 регистрационных действий (через ЕПГУ – 10 658), оказано 19 880 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 5694, через МФЦ – 4 888)», – следует также из данных регионального Управления МВД.

ИА “Орелград”