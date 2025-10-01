Орловским кооперативам выдадут миллионы на замену скота

Получить субсидии они могут на конкурсной основе.

Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам разместил в сети департамент сельского хозяйства Орловской области. Срок проведения отбора: с 2 по 14 октября 2025 года. Заявки и документы принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Субсидирование предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам – юридическим лицам, являющимся представителями малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской агломерации. Речь идет о кооперативах по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции.

Важное условие – кооператив должен объединять не менее пяти граждан Российской Федерации или три сельскохозяйственных товаропроизводителя, кроме ассоциированных членов. Последние должны относиться к микропредприятиям или малым предприятиям. Субсидии предоставляются по разным направлениям. Например, область возместит до половины затрат на приобретение имущества в собственность членов, но не более 3 миллионов рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень имущества, за которое положена компенсация, определен Министерством сельского хозяйства РФ.

Также до половины затрат область готова компенсировать кооперативам за приобретение крупного и мелкого рогатого скота, купленного для замены аналогичных животных, больных или инфицированных лейкозом, бруцеллезом и оспой овец. В данном случае максимально возможный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Порядок замены заболевшего крупного и мелкого рогатого скота утверждается приказом департамента сельского хозяйства.

Также до 10 миллионов рублей кооператив может получить в случае приобретения с последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, мобильных торговых объектов.

