«Зеленая роща» устанила выявленные КСП нарушения

Они касались учёта массы твёрдых коммунальных отходов.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку эффективности использования государственного имущества при реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами» в ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». Напомним, данная компания с 2018 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области с 2018 года. По результатам контрольного мероприятия за 2024 год нарушения действующего законодательства были установлены по основному виду деятельности – обращение с твердыми коммунальными отходами.

По итогам проверки КСП выдала предписание об устранении нарушений, а теперь сообщила о том, как оно выполняется. В частности, в отчете КСП говорилось о том, что «учет массы захораниваемых отходов ООО «ЭкоПолис» в 2024 году осуществлялся в отсутствие взвешивания доли вторичных материальных ресурсов и доли остатков сортировки, что не подтверждает достоверность данных о годовой массе обработанных и захороненных ТКО».

После проверки «Зеленая роща» направила в «ЭкоПолис» обращение о предоставлении онлайн доступа к камере видеофиксации взвешивания транспортных средств, осуществляющих доставку остатков после сортировки ТКО на полигон для захоронения. Оплата оказанных «ЭкоПолисом» услуг теперь производится исключительно по результатам взвешивания и передачи данных весового контроля по двум видам деятельности: обработка и захоронение.

Кроме того, в ходе устранения выявленных нарушений в части бухгалтерского учета банковские и независимые гарантии по договорам на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов были поставлены на забалансовый учет. Также регоператор усилил контроль за оказанием услуг контрагентами по транспортированию, обработке, захоронению твердых коммунальных отходов и соблюдению графика оказания услуг. Для этого в его структуре создан отдел мониторинга.

Полномочия нового отдела обеспечивают контроль за деятельностью операторов по транспортированию, обработке и захоронению посредством автоматизированной информационной системы, подчеркнули в КСП. По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области регоператор также расторг трудовой договор с координатором проекта по раздельному накоплению отходов. Проведена «Зеленой рощей» и работа по взысканию задолженности, сложившейся в связи с ликвидацией несанкционированных свалок.

ИА “Орелград”