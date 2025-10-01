В Орле полиция раскрыла убийство за день

Подозреваемый находится под стражей.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, погибшему был 51 год. Его тело обнаружила родственница. Она же сообщила об этом в полицию.

Сотрудники МВД осмотрели место происшествия. Выяснилось, что на момент прихода родственницы дверь была закрыта, но не заперта.

В результате ряда оперативных и розыскных мероприятий в течение дежурных суток был установлен и задержан подозреваемый — давний знакомый погибшего, 38-летний мужчина.

В эту субботу орловцы встречались, вместе распивая спиртное. Произошла ссора. Гость ударил хозяина ножом в шею. Затем он бросил свою машину, вызвал такси и уехал к себе домой.

На следующий день, в воскресенье, мужчина вернулся на место преступления. Он постарался максимально скрыть следы своего пребывания. Орловец взял с собой алкоголь и посуду, сотовый телефон погибшего, забрал свой автомобиль.

Как дополнительно рассказали в орловском управлении СКР, преступление произошло в Советском районе на улице 8 Марта. Мужчина вернулся на место убийства, в первую очередь, чтобы забрать сумку со своими документами, забытую там.

Также в СКР указали, что суд одобрил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение в убийстве.

ИА «Орелград»