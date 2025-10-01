В Орловской области работник завода пострадал на производстве

Несчастный случай произошёл на «Мценском заводе «Коммаш»».
Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Орловской области.
ЧП случилось в процессе сверления деталей. В станок попала спецодежда мужчины. Результатом стала тяжёлая травма.
Комиссия инспекции труда установила обстоятельства и причины инцидента. Оказалось, что к нему, помимо прочего, привела «неудовлетворительная организация производства работ».
В итоге несчастный случай был официально квалифицирован именно как связанный с производством.
ИА «Орелград»