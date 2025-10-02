15-летнему орловцу вручили почётную грамоту от главы СКР

Александр Бастрыкин отметил героический поступок Ильи Гайдука.

Грамоту вручил исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России по Орловской области Константин Баранов.

Чрезвычайное происшествие случилось 21 июля 2024 года в Троснянском районе в селе Никольское. Илья с компанией своих друзей пошёл на пруд, чтобы искупаться. Когда они достигли места, то увидели, что 10-летний мальчик тонет в водоёме и просит о помощи.

Илья прыгнул в пруд, схватил утопающего и вытащил его с глубины. Затем подросток, удерживая ребёнка на поверхности, школьник вытащил его на берег. Так оказалась спасена человеческая жизнь.

«Константин Баранов отметил, что самоотверженный поступок школьника – это пример правильного воспитания, достойный восхищения», – рассказали в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»