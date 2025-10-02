На Орловщине осудили группу из 11 бутлегеров

В рамках дела было изъято спиртосодержащей продукции на 900 тысяч рублей.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Участники организованной группы из 11 человек признаны виновными в манипуляциях со спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии — в закупке, хранении, перевозке и розничной продаже.

Преступления совершались с июня 2019 по май 2021 года. Причём речь шла о крупном размере. В рамках дела было изъято продукции на 900 тысяч рублей (около 4 тысяч бутылок).

В итоге бутлегеров оштрафовали. Четырёх — на суммы от 3 миллионов 500 тысяч рублей до 2 миллионов 250 тысяч рублей. Остальные сообщники отделались более мелкими взысканиями (от 20 до 60 тысяч).

Также в доход государства конфисковали автомобиль и мобильники, которые использовались преступниками.

ИА «Орелград»