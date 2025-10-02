Клычков успокоил орловцев по поводу бензина

По словам орловского губернатора, проблем нет и не ожидается.

Андрей Клычков опубликовал соответствующий пост в соцсетях.

«Спешу успокоить – в настоящий момент никаких проблем с обеспечением ГСМ на территории региона нет и не ожидается», – заявил он.

Также Клычков указал, что региональный гарантирующий поставщик нефтепродуктов (АО «Орёлнефтепродукт») работает в штатном режиме. То же самое касается поставщика газа, ПАО «Газпром нефть».

По словам губернатора, для нужд населения сформирован необходимый запас топлива. В данный момент на заправочных станциях отпуск ведётся как обычно, без ограничений. «Любой автолюбитель может убедиться в этом самостоятельно», – указал Клычков.

Также губернатор рекомендовал орловцам сохранять спокойствие, проверять подлинность информации и доверять только официальным источникам.

ИА «Орелград»