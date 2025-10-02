Мэра Орла изберут на Хэллоуин

2.10.2025 | 14:01 Важное, Новости, Общество, Политика

Это произойдёт на плановом заседании горсовета.

Фото: ИА «Орелград»

Оно назначено на 31 октября. Такую информацию публикует портал «Орловские новости».

Напомним, на пост претендуют два кандидата. Это действующий мэр Юрий Парахин и зампред Общественной палаты города Владимир Лагутин.

Оба они уже получили одобрение от губернатора Андрея Клычкова.

Ранее сообщалось, что президиум «Единой России» рекомендовал своим депутатам поддержать Юрия Парахина. Напомним, у этой партии в горсовете нового созыва — абсолютное большинство. «Единороссы» получили 24 мандата. Остальные партии представлены 14 депутатами.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования