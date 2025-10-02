Мэра Орла изберут на Хэллоуин

Это произойдёт на плановом заседании горсовета.

Оно назначено на 31 октября. Такую информацию публикует портал «Орловские новости».

Напомним, на пост претендуют два кандидата. Это действующий мэр Юрий Парахин и зампред Общественной палаты города Владимир Лагутин.

Оба они уже получили одобрение от губернатора Андрея Клычкова.

Ранее сообщалось, что президиум «Единой России» рекомендовал своим депутатам поддержать Юрия Парахина. Напомним, у этой партии в горсовете нового созыва — абсолютное большинство. «Единороссы» получили 24 мандата. Остальные партии представлены 14 депутатами.

ИА «Орелград»