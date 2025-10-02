В Орле на улице Толстого снесут гаражи

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Городские власти собираются демонтировать пять гаражей, а также хозяйственные постройки и металлический забор. Все объекты находятся на улице Льва Толстого у дома №17.

Соответствующее постановление утверждено мэром и опубликовано на сайте администрации Орла.

Объекты находятся на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0030107 и 57:25:0030107:1479. После демонтажа их благоустроят — очистят от мусора, подсыпят почвы и посеют многолетние травы. При этом демонтированные гаражи, как и имущество, которое находится в них, будут направлены на временное хранение.

Своё решение мэрия мотивирует «предупреждением угрозы террористической опасности», а также различными городскими правовыми нормами.

ИА «Орелград»