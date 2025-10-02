Орловских участников операции «Поток» представили к наградам

Участников СВО могут отметить Орденами «За заслуги перед Отечеством» и Орденами Мужества.

Об этом сообщили в группе волонтёрского объединения «Рокот-Орёл».

Там же опубликовано небольшое интервью с одним из орловских участников знаменитой операции — с позывным «Смог». «Задача была полностью засекречена. Знал только высший командный состав… Конечно, трудно было, но это работа наша», – поделился он.

Ранее сообщалось, что в операции участвовали семь человек из Орловской области. Напомним, всё происходило в марте этого года. Около 800 бойцов преодолели 15 километров, используя трубу газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», и вышли в тыл противника.

Операция значительно ускорила процесс разгрома врага на Курском направлении. Через некоторое время противника окончательно вытеснили в Сумскую область.

ИА «Орелград»