Ипотечный рынок России в сентябре показывает рост

Объем выданных ипотечных кредитов в сентябре 2025 года составил 405 млрд рублей, учитывая новостройки и вторичное жилье. По предварительной оценке аналитиков ВТБ, это на 3% больше, чем в августе. Примечательно, что продолжает снижаться доля льготных ипотек: в сентябре – 76%, августе – 78%, июле – 82%. Ожидается, что доля госпрограмм на рынке к концу года сократится до 70%, так как на фоне снижения ключевой ставки условия рыночной ипотеки улучшаются. За девять месяцев общий объем выданных ипотек превысил 2,6 трлн рублей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление.

«По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений», – прокомментировал Алексей Охорзин.

В конце сентября Банк России опубликовал данные о количестве ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам. В августе 2025 года в Орловской области их было 299, в августе 2024 – 382. Объем 1,036 млрд рублей и 1,233 млрд рублей соответственно.

ИА “Орелград”