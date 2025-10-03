Торги на поставку сжиженного газа провели с нарушениями

Факт нарушения выявила комиссия Орловского УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области довольно оперативно рассмотрела две жалобы, поступившие в ведомство от предпринимателей. Ответчиком выступало ООО «Автотранспортное предприятие». Как уже рассказывал «Орелград», указанная компания ранее объявила о проведении электронного аукциона. Победитель получал право на поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ) «путем заправки автотранспорта заказчика на АГЗС».

Проще говоря, заказчик искал того, кто заправлял бы его транспорт газовым топливом на своих заправках. Но при этом было поставлено условие: у участника аукциона должно был не менее двух АГЗС на территории города Орла и не менее чем по одной АГЗС в Ливнах, Мценске и Кромском районе. Заправочные станции должны работать в круглосуточном ежимее, с обязательной выдачей чеков терминала, с указанием номенклатуры и количества отпущенного топлива.

Предприниматели пожаловались в Орловское УФАС на слишком жесткие и трудновыполнимые, по их мнению, условия закупки. Так, они заявили, что заказчик неправомерно объединил в одну закупку поставки сжиженного газа через несколько АГЗС, расположенных в отдаленных друг от друга населенных пунктах Орловской области. Они указали, что, мягко говоря, далеко не все участники рынка имеют АГЗС в нужном количестве в указанных заказчиком местах.

«Данное требование приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки, – следовало из жалоб предпринимателей. – Объединение в одну закупку поставку СУГ через несколько АГЗС на столь значительном удалении ограничивает круг участников, исключая из конкуренции тех, кто готов выполнить поставку СУГ через АГЗС только на одном из объектов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства».

Представители заказчика заявили комиссии УФАС, что доводы жалоб являются несостоятельными, а при проведении аукциона заказчик действовал в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На заседании комиссии они также пояснили, что «для обеспечения экономической эффективности работы предприятия необходимо осуществлять заправку СУГ подвижного состава предприятия у единого поставщика, что обеспечит поставку топлива единого качественного состава».

Комиссия УФАС отметила: заказчик должен учитывать, чтобы его требования не приводили к ограничению числа участников закупок. В данном случае объединение выполнения услуг на территории нескольких муниципальных образований Орловской области, в том числе находящихся на значительном отдалении друг от друга, в один лот исключает возможность участия в аукционе лиц, заинтересованных в оказании таких услуг только на территории одного административно-территориального образования.

Комиссия также пришла к выводу, что объединение лота ограничивает доступ к участию в закупке представителей малого и среднего предпринимательства, которые просто в силу своего статуса не могут владеть сетью заправок в разных городах. Антимонопольщики, кстати, установили, что на территории Кромского района расположена только одна АГЗС, а для открытия новых станций необходима регистрация в органах Ростехнадзора, что потребует времени.

Следовательно, принять участие в спорных торгах фактически мог только один участник: тот самый, который владеет заправкой в Кромском районе. Жалобы были признаны обоснованными. Антимонопольщики предписали заказчику в срок до 15 октября 2025 года «совершить действия, направленные на устранение нарушения порядка организации и проведения аукциона путем аннулирования аукциона», а затем, в течение пяти рабочих дней, представить в Орловское УФАС доказательства исполнения выданного предписания.

ИА «Орелград»