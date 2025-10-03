Во Мценске из семей изъяли 12 детей

Их родители не исполняли свои семейные обязанности.

В текущем году во Мценске выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей, а именно в связи с недобросовестным исполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Такие данные содержатся в отчете отдела опеки и попечительства администрации города Мценска, представленном депутатам горсовета. Сообщается, что шесть детей были помещены в казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маленькая страна».

Еще шесть детей были устроены в бюджетное учреждение Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Мценского района. В последнем случае два ребенка впоследствии были возвращены своим биологическим родителям. По состоянию на сентябрь 2025 года отделом опеки и попечительства было подготовлено и отправлено в Мценский районный суд девять исковых заявлений о лишении родителя родительских прав, 22 письменных заключения по существу гражданских споров, связанных с детьми, а также 47 актов обследования жилищно-бытовых условий граждан, в отношении которых ведется судопроизводство.

Также специалисты отдела проводили плановые проверки условий жизни детей. Так, всего в этом году было составлено 94 акта обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, попечительством в семьях, в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кстати, в настоящий момент в муниципальном банке данных состоят 56 семей, находящихся в социально-опасном положении.

С этими семьями проводится профилактическая работа. В частности, во Мценске, как и в других орловских муниципалитетах, работают социальные патрули. В их состав входят не только сотрудники городского отдела опеки и попечительства, но и сотрудники полиции и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Они проводят совместные рейды, основная цель которых – не допустить ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

«В ходе рейдов составляются акты бесед, акты обследования ЖБУ, семьям разъясняются права и обязанности, ответственность за ненадлежащее исполнение родительских прав, положения ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, положения ст. ст. 63, 69, 73 Семейного кодекса Российской Федерации», – говорится в ведомственном отчете. Также во Мценске выплачиваются ежемесячные денежные пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Так, 62 несовершеннолетних ребенка получают денежные средства в опекунских семьях, шесть несовершеннолетних детей – в приемных семьях, а еще пять приемных родителей получают вознаграждение.

ИА «Орелград»