В Орле стартовал конкурс казачьего романса

Принять в нем участие могут не только орловские исполнители.

Орловский областной центр народного творчества пригласил всех желающих принять участие в открытом конкурсе казачьего романса «Вишня белоснежная». Прием заявок стартовал 1 октября и продлится он по 9 ноября 2025 года включительно. Заявки принимаются в электронном формате путем заполнения специальной формы на сайте Центра. Итоги будут подведены к 14 ноября 2025 гола, а рассылка дипломов продлится до 30 ноября 2025 года. Отметим, что формат данного мероприятия – дистанционный, что значительно сэкономит время и деньги участникам.

Открытый конкурс казачьего романса «Вишня белоснежная» проводится совместно департаментом культуры Орловской области и Орловским областным центром народного творчества. Он направлен на популяризацию казачьего романса, как одного из составляющих песенной культуры казачества. Его цели: патриотическое воспитание в духе казачьих традиций, создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего поколения и молодежи, расширение творческих контактов среди коллективов казачьей культуры и др.

В конкурсе могут принять участие представители казачьих коллективов из всех регионов России, коллективы и отдельные исполнители от казачьих хуторских и городских обществ, творческие казачьи семьи, любительские коллективы, репертуар которых отражает казачью культуру России. Оценивать отдельно будут солистов, малые группы и ансамбли. Возрастные категории участников: от 12 до 17 лет, от 18 до 35 лет, 35+. В программе им предлагается использовать произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей, в том числе старинные и современные романсы.

Конкурсантам надо исполнить всего одно произведение. Наличие сценических костюмов жюри будет только приветствовать. В состав жюри войдут работники Орловского областного центра народного творчества, специалисты по жанровым направлениям, заслуженные работники культуры и искусства, а также представители казачества. Критерии оценки выступлений: уровень исполнительского мастерства, сценическая культура, манера исполнения в традициях казачества, использование в выступлении сценических казачьих костюмов, оригинальность и самобытность исполнения и артистизм.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”