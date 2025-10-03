В Орловское УФАС пожаловались на дешевые автокредиты

Антимонопольное ведомство уже начало проверку по жалобе.

Как сообщила пресс-служба Управления ФАС России по Орловской области, в ведомство поступило заявление местного жителя, который пожаловался на рекламу и попросил проверить ее на соответствие требованиям федерального законодательства. Речь идет о рекламном слогане: «OMODA С7 от 0,01% в кредит на три года!». По мнению бдительного орловца, казанная информация «является противоречивой и может вводить потребителей в заблуждение».

«Управлением было установлено, что рассматриваемая информация содержит признаки нарушения части 3 статьи 28 Закона «О рекламе», – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России. – В указанной рекламе присутствует информация о процентной ставке по кредиту на покупку автомобиля OMODA С7. Вместе с тем, отсутствует информация о диапазонах значений полной стоимости займа, указанная до предоставления информации о процентных ставках и выполненная шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках».

Бдительный гражданин уже добился того, что региональный антимонопольный орган возбудил дело в отношении рекламодателя, которым в ведомстве сочли компанию «ОНИВС РУС». Антимонопольное дело возбуждено по признакам нарушения Закона о рекламе. «В случае установления факта нарушения закона к организации будут применены меры административного воздействия», – подчеркнули в УФАС. Но возможен и другой вариант, при котором рекламу признают не нарушающей требования закона.

Ранее ФАС России оштрафовала «Альфа-Банк» за распространение ненадлежащей рекламы. По мнению антимонопольной службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение. Как следует из информации на сайте Орловского УФАС, интернет-реклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кэшбека в размере 5000 бонусов. Однако полной информации обо всех условиях финансовой услуги в ней не было.

«Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей, а на получение бонусов могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты «Альфа-Банка» на момент начала акции. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало банку предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф в соответствии с КоАП РФ», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»