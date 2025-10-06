День беременных проведет музей Тургенева

Необычная акция будет приурочена к относительно новому празднику.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева анонсировал проведение необычной акции. Она пройдет 7 октября в музее Тургенева, начало назначено на 11 часов утра. Как пояснили организаторы, будущие мамы смогут попасть на бесплатную тематическую экскурсию «Тема семьи в творчестве И. С. Тургенева». Акция приурочена к Дню беременных, относительно новому празднику в нашей стране.

День беременных 7 октября 2025 года пройдет в России лишь в седьмой раз. Его цель заключается в содействии повышению суммарного коэффициента рождаемости за счет повышения статуса беременной женщины. Кроме того, праздник был учрежден для формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, продвижения мер повышения рождаемости.

Как правило, власти областного и муниципального уровня настоятельно рекомендуют предприятиям торговли и сферы услуг поддержать этот праздник и приурочить ко Дню беременных «введение программ лояльности на товары и услуги для беременных, многодетных, развивать и поощрять корпоративные программы поддержки беременных сотрудниц, многодетных, семей участников СВО». Учреждения культуры, как видим, не остались в стороне.

Подобные акции призваны содействовать улучшению демографической ситуации, которая в Орловской области остается непростой. По данным правительства региона, общий коэффициент рождаемости по итогам 2025 года должен сохраниться на уровне предыдущего года и составить 6,5 промилле. При этом власти ожидают, что в ближайшие годы показатель будет расти. Так, по прогнозам властей, в 2028 году он составит уже 6,8 промилле.

Промилле — это единица измерения коэффициента рождаемости. Данный показатель определяет среднее число родившихся на каждую 1000 жителей региона за определенный период. По данным на начало 2025 года численность населения Орловской области составила 686,2 тысячи человек, сократившись за предыдущий год на 6,3 тысячи человек, или на 0,9 процента. Число умерших орловцев при этом превысило число родившихся в 2,4 раза. Коэффициент рождаемости сократился на 2,2 процента по сравнению с 2023 годом, а коэффициент смертности увеличился на 1,8 процента и составил 16 промилле.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»