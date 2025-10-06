Названы самые популярные патенты в Орловской области

Орловцы охотно приобретают патенты на торговлю и перевозку грузов.

В Орловской области в текущем году самыми популярными патентами являются патенты на ведение следующих видов предпринимательской деятельности: розничная торговля; оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов; услуги общественного питания; ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств; сдача в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков. Об этом сообщило региональное Управление ФНС России.

«Также в Орловской области встречаются и такие редкие виды деятельности по патентной системе налогообложения (ПСН), как чеканка и гравировка ювелирных изделий, переработка и консервирование фруктов и овощей, ремонт спортивного и туристического оборудования и прочие, – добавили в ведомстве. – Напомним, что патентная система налогообложения не требует составления и сдачи налоговой отчетности, а спектр видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение ПСН, довольно обширный».

Патентная система налогообложения в Орловской области действует уже много лет, соответствующие законы издаются и корректируются практически ежегодно. Патенты довольно популярны в муниципальных образованиях. Они удобным тем, что их можно приобретать на определенный срок – от одного до одного года. То есть, предприниматель фактически может опробовать эту систему налогообложения и посмотреть, удобна ли она для него. Стоимость патента невысока, фактически она является налогом, уплаченным государству.

«Оплата патента осуществляется в размере 6 процентов от потенциально возможного к получению годового дохода, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС по Орловской области. – Кроме того, предприниматель на патенте обязан уплачивать страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. При этом стоимость патента можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50 процентов».

Патентная система налогообложения довольно популярна у орловцев. По данным областной налоговой службы, по состоянию на 1 сентября 2025 года орловским бизнесменам выдано около 8,8 тысячи патентов. Это означает, что патенты приобрели 46 процентов всех индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в региональном налоговом органе. Ранее УФНС сообщало, что по состоянию на 1 сентября 2025 года поступления от налогоплательщиков, применяющих спецрежимы, составили порядка 117 миллионов рублей, что больше показателя аналогичного периода прошлого года почти на 28 миллионов рублей.

ИА «Орелград»