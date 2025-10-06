В Орловской области снизились цены

Редкое явление зафиксировано официальной статистикой.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги снизились на 0,2 процента. В том числе цены на продовольственные товары уменьшились на 0,5 процента, на услуги – на 0,6 процента. При этом стоимость непродовольственных товаров, наоборот, увеличилась на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3 процента. Для сравнения, в августе 2024 года он составлял 100,6 процента.

«В августе 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 21 948,7 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 6661,9 рубля, – сообщили статистики. – Снижение по сравнению с июлем 2025 года составило 0,9 и 6,1 процента соответственно».

О снижении цен говорит и регулятор, отмечая при этом, что инфляция не только в Орловской области, но и в целом по России остается нестабильной. В частности, в ходе недавно прошедшей коммуникационной сессии член Совета директоров Банка России, начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов напомнил, что недавно ключевая ставка была снижена до 17 процентов. Спикер подчеркнул: это связано с тем, что в последние месяцы инфляция в стране начала замедляться. Причем Банк России прогнозирует и дальнейшее ее снижение.

«Мы снижаем ключевую ставку аккуратно, не торопясь, чтобы не спровоцировать снова рост цен. Мы учитываем, что инфляция нестабильна и иногда повышается до серьезных значений. Плюс ожидания предприятий и людей относительно инфляции повышены. Мы еще продолжительное время будем придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4 процента», – процитировали Рустэма Марданова в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Управляющий орловским отделением Банка России Роман Никольский в своем выступлении отметил, что инфляция в Орловской области снижается уже третий месяц подряд. При этом ценовые ожидания в регионе, как и в целом по стране, остаются повышенными – об этом говорят данные мониторинга 217 предприятий Орловщины, которые ежемесячно участвуют в опросе Банка России.

ИА «Орелград»