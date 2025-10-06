Орловцев избавят от недобросовестных судебных представителей

В Орловской области обсудили законопроект о реформе судебного представительства.

Круглый стол на данную тему состоялся в Управлении Минюста России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, его участники обсудили проект внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Одно из новшеств может затронуть большое количество орловцев. Действующее законодательство предусматривает, что защищать интересы гражданина в суде может представитель, не имеющий официального статуса адвоката. Да и гражданин сам может себя защищать.

Новым законопроектом предлагается ввести общее правило об обязательном наличии у судебных представителей статуса адвоката. Авторы инициативы считают, что это повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами. А для профессиональных юристов появится возможность объединения на единой площадке адвокатуры. Инициатива продиктована, в том числе тем, что в последнее время появились фактически мошенники, которые предлагают гражданам якобы профессиональные юридические услуги, в том числе по «списанию кредитов», оформлению различных справок и пр.

Нередко люди оказываются обманутыми, но страдают от этого не только они сами, но и юристы, поскольку их «коллеги» бросают тень на все профессиональное сообщество. Адвокатура же следует довольно строгим правилам, этическим и профессиональным стандартам деятельности, установленным законодательством. Участники круглого стола отметили, что особые риски связаны с деятельностью именно неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей, что может негативно сказаться на защите прав граждан и качестве судопроизводства.

«Введение общего правила о наличии у судебных представителей статуса адвоката позволит предотвратить нарушения, а также оградить граждан от мошенников и непрофессиональных юристов, – пояснили в пресс-службе регионального Управления Минюста России. – При этом нововведения сохранят право граждан представлять свои интересы лично, а также не затронут близких родственников граждан, сотрудников государственных юридических бюро, штатных юристов организаций (по вопросам деятельности соответствующих организаций)».

Не затронут законодательные новеллы и арбитражных управляющих, патентных поверенных и «ряд иных субъектов», чья деятельность регулируется специальным законодательством. Предлагаемые изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и дела об административных правонарушениях. Но они усилят гарантии реализации конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи и судебную защиту нарушенных прав.

«В ходе диалога эксперты затронули ключевой вопрос: что является гарантией качества юридической помощи? – в свою очередь сообщили в Орловском реготделении Ассоциации юристов России. – Прозвучала мысль, что высочайший стандарт, выработанный за столетний период развития института орловской адвокатуры, — это статус адвоката, предполагающий строгие требования к квалификации и этике. И юристы, и адвокаты имеют в основе диплом по специальности «юриспруденция». Но требования, предъявляемые законом к адвокатам, значительно выше, что помогает обеспечивать высокий уровень оказания юридической помощи людям».

Адвокатское сообщество уже зарекомендовало себя как эффективное самоуправляемое профессиональное объединение, в котором присутствуют этические стандарты, механизм проверки профессиональных знаний, а также возможность привлечения к дисциплинарной ответственности в случае несоответствия не только профессиональным, но и этическим требованиям, добавили в Ассоциации.

ИА «Орелград»