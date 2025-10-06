Спор о ремонте здания УМВД дошел до суда

Управление МВД было привлечено к рассмотрению в качестве третьего лица.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройимпульс» к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектура Строй Стандарт» о взыскании задолженности. Участие в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, приняло Управление Министерства внутренних дел России по Орловской области. Изначально «Стройимпульс» просил взыскать с ответчика 7,405 миллиона рублей, но в ходе рассмотрения дела неоднократно уточнял исковые требования и в окончательной редакции иска просил взыскать с ответчика задолженность за подрядные работы в общей сумме 3,871 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, 30 мая 2023 года между ООО «Архитектура Строй Стандарт» и УМВД России по Орловской области был заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания. А спустя три недели между ООО «Стройимпульс» и ООО «Архитектура Строй Стандарт» был заключен договор подряда. «Стройимпульс» обязался собственными силами и из своих материалов выполнить работы по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания УМВД России по Орловской области.

Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1930 году и расположено в Орле на улице Тургенева. Учитывая статус здания, проводить работы на нем может далеко не каждый подрядчик. В качестве доказательств выполнения работ по капитальному ремонту внутреннего фасада и кровли административного здания УМВД России «Стройимпульс» представил соответствующие акты о приемке выполненных работ, датированные декабрем 2023 года.

В своем иске компания указала, что ответчик уклонился от подписания указанных актов и оплаты за выполненные работы. Проигнорировал он и письменную претензию. В суде в обоснование заявленных требований истец приводил доводы о том, что он направил на объект две бригады для производства строительно-монтажных работ в период с июня до декабря 2023 года. В бригаду кровельщиков входило восемь человек, в бригаду фасадчиков – шесть человек.

Одним из доказательств того, что бригады работали, в суде послужили пропуски, оформленные компанией «Архитектура Строй Стандарт» для прохождения персонала подрядчика на территорию объекта. Кроме того, представители УМВД подтвердили, что неоднократно проводились совещания «по вопросам очередности и сроках выполнения работ». И производственные вопросы обсуждались с сотрудниками «Стройимпульса».

Суд в итоге установил, что «Стройимпульс» выполнил работы по ремонту фасада площадью приблизительно 2800 квадратных метров и ремонту кровли площадью ориентировочно 3200 квадратных метров. УМВД работы оплатило полностью, но подрядчик и субподрядчик между собой без суда разобраться не смогли. Арбитраж решил исковые требования удовлетворить и обязал «Архитектуру Строй Стандарт» выплатить «Стройимпульсу» задолженность по договору подряда в сумме 3,871 миллиона рублей.

ИА «Орелград»