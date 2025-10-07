Под Орлом подняли возрастной ценз для участия в опросах

Изменения в соответствующий документ внесли окружные парламентарии.

О внесении изменений в решение Орловского окружного Совета народных депутатов от 27 апреля 2022 года «О порядке проведения опроса граждан в Орловском муниципальном округе» на прошедшей сессии распорядились местные парламентарии. Изменилось, прежде всего, название документа. Теперь он регламентирует правила не только проведения, но и назначения опросов граждан. Под таковым понимается «способ выявления мнения населения Орловского муниципального округа при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами решений по вопросам местного значения.

Изменен возрастной цен для участников таких мероприятий. Он повышен с 16 до 18 лет. Из нового документа исключен пункт о проведении опросов для учета мнения граждан при принятии властями решений об изменении целевого назначения земель. Норма о назначении опросов утверждена в новой редакции. Согласно ей решение о назначении опроса либо об отказе в этом принимается Орловским окружным Советом народных депутатов в течение трех месяцев с момента поступления к нему ходатайства, либо принятия им решения о необходимости проведения опроса.

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный интернет-сайт Орловского муниципального округа. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов Орловского окружного Совета. Если принято отказное решение, его с мотивировкой в течение трех рабочих дней должны направить инициатору проведения опроса.

Если опрос назначен, то в нормативном правовом акте Орловского окружного Совета народных депутатов обязательно должны быть указаны дата и сроки проведения опроса, точная формулировка вопросов, на которые предстоит ответить гражданам, методика проведения опроса, форма опросного листа, минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе, а также порядок идентификации участников опроса в случае его проведения на сайте местной администрации.

Максимальный срок проведения опроса не должен превышать 60 календарных дней. Жители Орловского муниципального округа должны быть проинформированы уполномоченным органом или должностным лицом об опросе не менее чем за 10 дней до его проведения. Результаты опроса подлежат обязательному обнародованию в порядке, предусмотренном для обнародования муниципальных правовых актов.

ИА «Орелград»