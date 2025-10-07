В Орле управляющую компанию оштрафовали на четверть миллиона

Однако штраф за неубранный мусор был для нее отменен.

Любопытный спор рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Он был инициирован по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Городской центр жилищных технологий» к департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Как усматривается из материалов дела и установлено судом, указанная компания управляла многоквартирным домом, расположенным в Орле на улице Гагарина. Жители этого дома пожаловались в областную жилищную инспекцию на «ненадлежащее техническое и санитарное состояние общего имущества».

По факту обращения граждан чиновник департамента провел внеплановую выездную проверку, по результатам которой составил акт, зафиксировав в нем выявленные нарушения. На основании акта выездного обследования департамент выдал управляющей компании предписание об устранении выявленных нарушений. Затем чиновник департамента возбудил административное дело по статье 14.1.3 КоАП РФ. В ноябре 2024 года управляющая компания была признана виновной и получила административный штраф в размере 250 000 рублей.

В материалах дела зафиксированы выявленные нарушения в доме на улице Гагарина, а именно: «визуальным осмотром установлено наличие мусора на придомовой территории, загрязнение и захламление мусорной камеры, контейнер в мусорной камере отсутствует, наличие растительности на отмостке». Не согласившись с постановлением о штрафе, управляющая компания обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. И суд, оценив ее доводы, решил отменить спорное постановление.

Арбитраж напомнил, что управление многоквартирными домами является лицензируемым видом деятельности. И управляющие компании исполняют свои обязанности в соответствии с перечнем лицензионных требований. В том числе взимает плату с собственников помещений в МКД. Суд посчитал, что чиновник департамента не совсем разобрался в ситуации и не принял во внимание тот факт, что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Орле осуществляется региональным оператором и подрядной организаций, в обязанности которой входит не только транспортировка ТКО, но и очистка мусорных контейнеров.

Суд напомнил, что еще с 1 января 2019 года услуга по обращению, в том числе вывозу отходов исключена из состава услуги по содержанию жилья. Она включена в состав коммунальных услуг, исполнителем которой является не управляющая организация, а региональный оператор по обращению с ТКО. В Орловской области регоператором является «УК «Зеленая роща».

«Таким образом, департаментом неправильно применены нормы материального права (жилищного законодательства РФ), регулирующие содержание общего имущества МКД, в то время как следовало руководствоваться правовыми нормами, регулирующими порядок оказания потребителям коммунальной услуги по обращению с ТКО», – к такому выводу пришел арбитраж и освободил «Городской центр жилищных технологий» от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

ИА «Орелград»