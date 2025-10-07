Россияне рассказали о планах использования цифрового рубля

Исследование включало опрос жителей крупных городов и анализ социальных сетей.

В преддверии форума «Финополис-2025» ВТБ совместно с Brand Analytics представил результаты масштабного исследования ожиданий россиян от цифрового рубля. Был проведен опрос среди жителей крупных городов в возрасте 18–65 лет. Также проанализированы почти 25 миллиардов публичных сообщений, появившихся в соцсетях на тему цифрового с 1 января по 20 августа 2025 года.

ТОП ожидаемых операций:

Оплата налогов и пошлин (43%),

Получение государственных выплат (39%),

Переводы между пользователями (36%),

Получение зарплаты (28%).

Порядка 42% готовы использовать цифровой рубль наравне с наличными и безналичными. Около 10% не видят разницы между формами денег. Среди главных преимуществ цифрового рубля россияне отмечают надежность хранения в ЦБ РФ (41%), низкие комиссии (39%), доступ через любое банковское приложение (38%).

Как показал опрос, зарплаты в цифровых рублях готовы получать 68%. Не определились 12%. Отказываются переводить зарплату на цифровые рубли 20%. Респонденты отметили важные условия для использования: наличие бонусов и выгод (44%), гибкий график выплат (22%).

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик прогнозирует, что цифровой рубль будет особенно востребован в новых сценариях использования.

«Например, в сочетании с функционалом смарт-контрактов пользователь сможет настраивать платежи без своего участия, которые будут производиться при наступлении различных условий».

Напомним, цифровой рубль — новая форма национальной валюты, эмитируемая Банком России. С середины 2023 года крупнейшие банки участвуют в тестировании различных сценариев его применения. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года.

ИА “Орелград”