На Орловщине водитель врезался в дерево и погиб

7.10.2025 | 12:35 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Калуга — Орёл».

Фото: ГАИ Орловской области

Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария случилась накануне около 6 часов 40 минут. 66-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» со стороны Калуги в сторону Орла.

На 199-м километре трассы он съехал с дороги и врезался в дерево. Для водителя ДТП оказалось смертельным. Он скончался уже в «Скорой помощи».

Его 51-летняя пассажирка получила повреждения. Её доставили в областную больницу. Однако затем врачи отпустили её домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП.

