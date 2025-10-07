На Орловщине водитель врезался в дерево и погиб

Авария произошла на трассе «Калуга — Орёл».

Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария случилась накануне около 6 часов 40 минут. 66-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» со стороны Калуги в сторону Орла.

На 199-м километре трассы он съехал с дороги и врезался в дерево. Для водителя ДТП оказалось смертельным. Он скончался уже в «Скорой помощи».

Его 51-летняя пассажирка получила повреждения. Её доставили в областную больницу. Однако затем врачи отпустили её домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП.

ИА «Орелград»