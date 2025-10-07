Во Мценске состоится молебен «За нашу победу»

Его проведут в ближайшее воскресенье – 12 октября.
Как сообщает городская администрация, мероприятие состоится в 12 часов. Верующие соберутся на площади перед местным Дворцом культуры.
За час до этого из каждого городского храма выйдут крестные ходы с хоругвями. Участники этих шествий тоже встретятся в полдень на площади.
Молебен будет приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Как поясняется в соцсетях администрации Мценска, православные будут молиться не только за победу в СВО, но и за победу над злом в человеческом сообществе, а также над грехами и страстями в каждом человеке.
«Движение транспорта перекрываться не будет», – уточнили чиновники.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»