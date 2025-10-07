Во Мценске состоится молебен «За нашу победу»

7.10.2025 | 11:35 Новости, Общество

Его проведут в ближайшее воскресенье – 12 октября.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Как сообщает городская администрация, мероприятие состоится в 12 часов. Верующие соберутся на площади перед местным Дворцом культуры.

За час до этого из каждого городского храма выйдут крестные ходы с хоругвями. Участники этих шествий тоже встретятся в полдень на площади.

Молебен будет приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Как поясняется в соцсетях администрации Мценска, православные будут молиться не только за победу в СВО, но и за победу над злом в человеческом сообществе, а также над грехами и страстями в каждом человеке.

«Движение транспорта перекрываться не будет», – уточнили чиновники.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


