На Орловщине участнику СВО выставили незаконный счёт за воду

7.10.2025 | 11:25 Новости, СВО

Нарушение исправила прокуратура Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Участник специальной военной операции обратился с соответствующей жалобой в отделение ведомства по Глазуновскому району. Информация подтвердилась.

Оказалось, что местное муниципальное предприятие «Эконом-сервис» начисляло мужчине плату за холодную воду — с марта по август текущего года. При этом коммунальщики знали, что орловец проходит военную службу. Фактически данная услуга не оказывалась.

Прокуратура внесла главе предприятия представление об устранении нарушений.

На данный момент права участника СВО восстановлены. Абоненту сделали перерасчёт. Сейчас незаконная коммунальная задолженность отсутствует.

